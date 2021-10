Puigdemont já chegou à Sardenha para se apresentar em tribunal

Ao contrário da última vez, Puigdemont aterrou esta manhã deste no aeroporto de Alghero, sem nenhum incidente com a polícia italiana.





O ex-presidente do Governo catalão Carles Puigdemont chegou à Sardenha, este domingo, para preparar, em conjunto com os seus advogados, a sessão no Tribunal de Apelação de Sassiri, que avaliará, na segunda-feira, a sua extradição para Espanha.

Recorde-se que Puigdemont foi detido em 23 de setembro ao chegar ao aeroporto de Alghero, mas o tribunal da Sardenha libertou-o algumas horas depois sem medidas cautelares, tendo marcado para amanhã a análise sobre a sua possível entrega às autoridades espanholas.

Na Sardenha estão também os seus companheiros no Parlamento Europeu, Toni Comín - que viajou com o ex-presidente catalão - e Clara Ponsatí - que já estava na ilha italiana -, também foragida da justiça espanhola.