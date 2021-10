Sogra de Scarlett Johansson não gostou do nome que deram ao neto

Scarlett Johansson e Colin Jost escolheram o nome Cosmo para o filho, mas a escolha não parece ter agradado a todos.

O marido da atriz, o comediante Colin Jost, afirmou no programa 'Late Night with Seth Meyers' que a sua mãe inicialmente não gostou do nome e estava sempre a sugerir alternativas.

"A minha mãe ficou um pouco desconcertada e não entendeu bem. Não sei se achava que era uma coisa meio hippie", começou por contar. "Ela ligava para nós, depois de três ou quatro dias, e dizia: 'Cosmo... é definitivo? Já fizeram a certidão de nascimento?'", acrescentou.

A sogra de Scarlett Johansson apenas mudou de ideias ao perceber que havia mais pessoas com o mesmo nome.