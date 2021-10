Efemérides de 4 de outubro

1899 Foi criada há 121 anos, no 2º Governo (1897-1900) de José Luciano de Castro (1834-1914, figura essencial do rotativismo como fundador do Partido Progressista), no tempo de D. Carlos (1863-1908, a reinar desde 1889 até ao seu assassinato), a Direcção-Geral de Saúde e Beneficência Pública, em Portugal.

1910 Deu-se há 111 anos o levantamento Republicano, em Lisboa (registando-se depois o suicídio de um dos seus principais activistas, o almirante Cândido dos Reis, mal convencido do fracasso).

1931 Apareceu há 90 anos a primeira aventura em BD de Dick Tracy, de Chester Gould (1900-85), que escreveu esta popular BD até 1977, na imprensa norte-americana.

1943 Foi assinado há 78 anos, em plena II Guerra, o Acordo Económico e Facilidades dos Transportes Marítimos, entre Portugal e o Reino Unido.

1965 Foi publicado há 56 anos o Manifesto dos 101 Católicos contra a política colonial da ditadura, assinado por Sophia de Mello Breyner Andresen, Francisco Sousa Tavares, Nuno Bragança e Bénard da Costa, entre outros.

1990 Abriu há 31 anos a primeira sessão parlamentar da Alemanha, após a reunificação.

1992 O presidente moçambicano Joaquim Chissano e o dirigente da Renamo Afonso Dhlakama assinaram há 29 anos o Acordo Geral de Paz para Moçambique, em Roma.

2000 A Cofina anunciou há 21 anos o acordo para a compra de 85 por cento do Correio da Manhã.

2005 O Ministério da Educação anunciou há 16 anos o lançamento do programa de promoção da leitura, com a tutela da Cultura.

2008 A Polónia pôs fim há 13 anos à sua missão de apoio às tropas norte-americanas no Iraque, anunciando a retirada até final de Outubro dos últimos 900 soldados.

2016 Milhares de mulheres, vestidas de negro, saíram à rua na Polónia há 5 anos para contestarem a proibição da interrupção voluntária da gravidez.

2021 Dia Mundial dos Animais, criado lá para os anos 20 ou 30 do Século XX, põe este ano de especiais parabéns o PAN, acabado de mudar a liderança.