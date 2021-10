Fome no Brasil: À procura de restos de carne que sobram dos supermercados

A pobreza extrema no Brasil fez com que as pessoas fossem procurar comida em carcaças de animais no interior de um camião, em Glória, no sul do Rio de Janeiro. O fotojornalista Domingos Peixoto fotografou o momento, no seguimento de uma reportagem para o jornal brasileiro Extra.

As imagens, captadas na semana passada, mostram um grupo de pessoas a procurar restos de comida nas carcaças — como ossos e carne — que sobram dos supermercados, com fim de se transformarem em comida para animais.

"Tem dias que chego aqui e tenho vontade de chorar. Um país tão rico não pode estar assim. É muito triste as pessoas passarem por essa situação. O meu coração dói. Antes, as pessoas passavam aqui e pediam um pedaço de osso para dar para os cachorros. Hoje, elas imploraram por um pouco de ossada para fazer comida. Duas ou três pessoas em situação de rua passavam aqui e levavam. Hoje, tem dia que tem umas 15 pessoas “, disse o motorista do camião, José Divino Santos, ao repórter Rafael Nascimento de Souza, que estava a cobrir a história com Peixoto para o jornal do Rio Extra.

"Antes as pessoas vinham e pediam um pedaço de osso para os seus cães". Hoje em dia imploram por ossos para fazer comida", acrescentou Santos, que distribui os restos aos necessitados do Rio depois de os recolherem nos supermercados.