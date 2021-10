Mota voadora Speeder pode chegar ao mercado já em 2023

Com chegada prevista para 2023, a Speeder virá em duas versões, e aponta ao mercado militar e civil.





O futuro está cada vez mais perto, e a a fabricante Jetpack Aviation é uma das construtoras desta realidade: Speeder é o nome da primeira mota voadora do mundo, que deverá chegar aos mercados em 2023.

Em duas versões, a UVS e a EVS, este tipo de veículos voadores tem como principal mercado o setor militar, mas deverá ficar também disponível para a sociedade civil. A UVS é semelhante a uma moto de 125 cc, em termos de peso, e tem uma velocidade limitada a 100 km/h, para além de um depósito de 19 litros. Já a verão EVS poderá ir até aos 240 km/h.

As Speeder são mais um modelo dos denominados veículos de de descolagem e aterragem vertical (VTOL, na sigla em inglês), e a etiqueta do preço poderá subir até aos 350 mil euros. Um preço alto a pagar para realizar os sonhos de quem quer, literalmente, voar sobre uma mota, ao estilo dos filmes de ficção científica.

As turbinas de combustão são o segredo para estes veículos, que têm um sistema de estabilização que lhes permite equilibrar-se no ar, de forma a que, naturalmente, não caiam. Segundo os dados avançados pela fabricante, a Speeder alcançará uma altitude máxima de 4.570 metros, e funciona à base de querosene de aviação ou diesel. Sobre a autonomia, no entanto, esta varia conforme o combustível usado.

Com a chegada deste tipo de veículos aos mercados, importante é também começar a pensar na legislação e na homologação dos mesmos, algo que em Portugal não é ainda tema de conversa.