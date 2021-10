Prémio Nobel da Medicina atribuído a David Julius e Ardem Patapoutian

O Prémio Nobel da Medicina foi atribuído, esta segunda-feira, aos cientistas David Julius e Ardem Patapoutian “pelas suas descobertas de recetores para temperatura e tato”, revelou a Academia Real das Ciências da Suécia.

As suas descobertas "permitem compreender como o calor, o frio e a força mecânica podem iniciar os nossos impulsos nervosos e nos permitem perceber e adaptar ao mundo que nos rodeia", lê-se no Twitter.

Os cientistas irão agora dividir o prémio de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 986 mil euros.

O Nobel da Medicina é o primeiro a ser anunciado. Segue-se o Prémio Nobel da Física, amanhã, da Química, na quarta-feira, da Literatura, na quinta-feira, da Paz, na sexta-feira, e da Economia, na próxima segunda-feira.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7