Barack e Michelle Obama assinalam 29 anos de casamento com declarações nas redes sociais

Barack e Michelle Obama celebraram, no domingo, 29 anos de casados e não deixaram de assinalar a data nas redes sociais.

O antigo Presidente dos Estados Unidos partilhou duas fotografias com a mulher, onde escreveu: “Feliz Aniversário, Miche! Nos últimos 29 anos, adorei ver o mundo a conhecer-te não só como a filha do Lado Sul, mas como mãe, advogada, empresária, autora, primeira-dama, e minha melhor amiga. Não consigo imaginar a vida sem ti”.

Happy anniversary, Miche! Over the past 29 years, I've loved watching the world get to know you not just as a daughter of the South Side, but as a mother, lawyer, executive, author, First Lady, and my best friend. I can’t imagine life without you. pic.twitter.com/SEXc9jMXPl