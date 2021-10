"A mamã ursa está a ficar zangada. Entrega-te!", escreve mãe de Gabby Petito no Twitter

A mãe de Gabby Petito, Nicole Schmidt, autodenomina-se como uma "mãe numa missão" explicando que "a luta pela mudança e pela prevenção nunca acabará". Esta pequena biografia da rede social Twitter Schmidt foi escrita antes de a mulher ter publicado na mesma, pela primeira vez, desde o desaparecimento e morte da filha.

No sábado, quebrou o silêncio e publicou “A mamã ursa está a ficar zangada. Entrega-te!", sendo que o tweet já obteve mais de 18 mil gostos, quase 3 mil retweets e quase 2 mil respostas. Tal ocorre enquanto a busca por Brian Laundrie, de 23 anos, a única "pessoa de interesse" na investigação do homicídio da namorada, de 22, continua.

No passado domingo, a conta da Fundação Gabby Petito - cujo lema é "O bem deve surgir desta tragédia, ela tocou o mundo" - foi suspensa na mesma plataforma, sendo que Schmidt explicou que tal deverá ter acontecido devido à quantidade de contas falsas que estavam a ser criadas. "Ninguém deveria ter de encontrar o seu filho sozinho. Estamos a criar esta fundação para fornecer recursos e orientação sobre como levar os seus filhos para casa. Queremos ajudar pessoas em situações semelhantes à da Gabby", escreveu, à sua vez, Joseph Petito, pai da jovem, a 25 de setembro.

Recorde-se que Dennis Davis, um engenheiro residente no estado norte-americano da Flórida, garante que falou com Brian Laundrie numa estrada deserta perto da Trilha dos Apalaches, na Carolina do Norte, na manhã deste sábado.