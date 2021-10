Tony Bennett não sabe que foi diagnosticado com a doença de Alzheimer

O músico Tony Bennett, de 95 anos, não sabe que foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016. A revelação foi feita pela sua mulher, Susan Crow, que falou abertamente sobre a batalha do marido contra a doença e confessou “que todos os dias são diferentes” e há momentos em que Bennett está “mais alerta”.

“Todos os dias são diferentes. O Tony à noite, às vezes de manhã cedo, está mais alerta, se puder utilizar essa palavra”, contou a mulher, de 55 anos, ao programa ’60 Minutes’ da CBS News.

“Eu digo-lhe: ‘Tone, tu vais estar no 60 Minutes’. E ele fica tipo: ‘Fantástico’”, acrescentou. “Depois eu pergunto-lhe: ‘Tu lembras-te daquele programa, o 60 Minutes’. Ele diz-me que sim, mas depois noutro momento já não sabe”.

Casada com Tony Bennett desde 2007, a mulher contou ainda que o marido ainda a reconhece e aos filhos. “Ele reconhece-me, ainda bem, os filhos dele, sabes, somos abençoados de várias formas. Ele é muito querido. Ele não sabe que a tem”, disse.

O jornalista Anderson Cooper quis esclarecer a declaração de Susan Crow e questionou: “Ele não sabe que a tem?”. “Não”, respondeu a mulher.

Apesar da doença, o artista de jazz lançou nos últimos dias o álbum ‘Love for Sale’, o segundo gravado com a cantora Lady Gaga, depois de ‘Cheek to Cheek’, editado em 2014.