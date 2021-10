Instagram, Whatsapp e Facebook em baixo

As redes sociais Instagram, Whatsapp e Facebook - todas propriedade desta última - deixaram de funcionar esta segunda-feira, por volta das 16h30, estando a afetar tanto utilizadores do sistema operativo Android, como do iOS.

Os utilizadores do Facebook encontram uma mensagem de erro quando tentam aceder à pagina com a informação de que não é possível estabelecer conexão. Já o Instagram e o Whatsapp não apresentam novos conteúdos, sendo por isso impossível receber e enviar mensagem e postar novas publicações.

Apesar de o Facebook ainda não se ter pronunciado sobre a situação, resta agora aos internautas desabafarem na rede social Twitter sobre o que está a acontecer, sendo a falha tecnológica, um dos assuntos mais comentados na rede social do passarinho azul.