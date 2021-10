Um morto e três feridos em despiste

Uma mulher de 87 anos morreu e três outras ficaram feridas, duas delas com gravidade, na tarde desta segunda-feira, na sequência de um despiste automóvel, na freguesia de Areias, em Barcelos.

Todas as vítimas eram ocupantes do veículo, um Audi A4, que seguia na estrada nacional 559 e embateu com violência contra um muro e um poste de eletricidade.

O alerta foi dado pelas 14h30, tendo estado no local 13 operacionais dos bombeiros de Barcelos, quatro ambulâncias, um veículo de desencarceramento, e as VMER de Barcelos e Famalicão.

As vítimas com ferimentos foram transportadas para os hospitais de Braga e Barcelos, tendo o óbito da vítima mortal sido declarado no local.

A estrada esteve cortada ao trânsito durante cerca de duas horas. A GNR tomou conta da ocorrência e vai investigar as causas do acidente.