Testes a cerca de 200 mil alunos do Secundário com 0,15% de casos positivos

Cerca de 200 mil alunos do Ensino Secundário foram testados à covid-19 nas últimas duas semanas, tendo o índice de positividade sido de 0,15%, anunciou, esta segunda-feira, o Governo.

“Desde o início de setembro decorrem nos estabelecimentos de educação e ensino testagens à covid-19. Depois dos trabalhadores docentes e não docentes, e seguindo o calendário previsto, nas últimas duas semanas foi a vez dos alunos do ensino secundário. Foram realizados perto de 200 mil testes a alunos do 10.º ao 12.º ano, tendo o índice de positividade continuado a revelar níveis muito baixos – 0,15%”, começa por referir o Ministério da Educação, em comunicado.

Sublinhe-se que este rastreio na comunidade escolar, face ao arranque do ano letivo, entrou esta segunda-feira na última fase, com a testagem dos alunos do 3.º Ciclo do ensino básico, que decorre até 15 de outubro.

De realçar que entre 6 e 17 de setembro tinha sido testados cerca de 180 mil trabalhadores docentes e não docentes e a taxa de positividade foi de 0,12%.