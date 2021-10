Harry Styles revela (finalmente) o significado do êxito 'Watermelon Sugar'

‘Watermelon Sugar’ é um dos maiores êxitos de Harry Styles, mas até então o seu verdadeiro significado permanecia em segredo. Foi este fim de semana, durante um concerto em Nashville, nos Estados Unidos, que o cantor, de 27 anos, revelou, finalmente, que a música é sobre… o orgasmo feminino.

Antes de começar a cantar o tema, lançado em 2019, Harry Styles divulgou a curiosidade.

“Esta música é sobre... não importa do que se trata. É sobre a doçura da vida”, começou por dizer no concerto, que faz parte da digressão Love On Tour.

“É também sobre o orgasmo feminino, mas isso é totalmente diferente... não é muito relevante”, acrescentou.

Note-se que até então o músico evitava falar sobre o significado do tema, o que deu azo a várias teorias, nomeadamente que este estava relacionado com o prazer feminino. O mistério parece agora desvendado.