Caso Gabby Petito. Família da jovem revelará informações exclusivas no programa do Dr. Phil

O psicólogo e apresentador televisivo Phil McGraw entrevistará a família de Gabby Petito, jovem norte-americana de 22 anos que terá sido assassinada. Em "The Conversations" (em português, "As Conversas"), que vai ao ar esta semana no programa diurno "Dr. Phil", nos EUA, serão reveladas informações exclusivas sobre a morte da YouTuber.

Sabe-se que a família vai falar acerca da forma como está a lidar com a dor, planos para o legado da rapariga e uma também sobre o local onde acha que o noivo de Petito, Brian Laundrie, está a esconder-se. A busca por Laundrie continua pela terceira semana consecutiva, sendo que o FBI, a polícia local e muitos civis uniram-se.

A família vai partilhar o seu conhecimento sobre a capacidade que Laundrie tem para fugir das autoridades e os telespectadores assistirão ao modo como o padrasto de Petito recorda o “momento de partir o coração” em que teve de identificar o seu corpo, que foi encontrado na Floresta Nacional Bridger-Teton, no estado do Wyoming. A entrevista será dividida em dois episódios distintos, que serão exibidos na terça e na quarta-feira.

Enquanto no primeiro episódio será abordado aquilo que gostariam que fosse feito caso Laundrie for encontrado, explicando aquilo que querem que aconteça se ele estiver envolvido na morte da namorada, no segundo episódio a base da conversa passará pelas reações às últimas pistas do caso.

Petito e o namorado estavam a fazer uma viagem de caravana pelos EUA quando a jovem de 22 anos desapareceu, sendo que a última vez que Gabby falou com a família foi no final de agosto. Recorde-se que o médico legista, que realizou a autópsia, confirmou que se tratou de um homicídio, no entanto, a causa da morte ainda não é conhecida.