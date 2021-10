Operação de resgate salva 54 cães e 36 gatos de alojamento de Elvas

Quase 100 animais de companhia foram resgatados de um alojamento, em Elvas, os cães e gatos viviam em "condições que violavam as normas de bem-estar animal", segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

No total, foram resgatados 54 cães e 36 gatos e a operação ocorreu depois de o ICNF receber a informação, na sexta-feira, por parte da GNR de Elvas da existência de uma denúncia feita pela organização Intervenção e Resgate Animal (IRA).

As autoridades, que entraram com a autorização da proprietária do espaço, adiantaram ter deparado com a “existência de vários animais, cães e gatos, em condições bastante insalubres e em incumprimento das normas de bem-estar animal".

Após avaliação médico-veterinária, a proprietária permitiu que fossem retirados os animais que estivessem em piores condições, tendo a organização denunciante sido nomeada fiel depositária dos 90 cães e gatos.

O caso já foi participado ao Ministério Público, escreve o Correio da Manhã.