Os 60 anos do 1 X 2

A 24 de setembro de 1961 nascia um dos maiores sucessos da Santa Casa. O Totobola nascia não só como um jogo de aposta, mas como um jogo para entendidos – ou não – de futebol. Os prémios apelativos logo fizeram desta novidade um sucesso e, 60 anos depois, ainda cá está, de pé, a fazer as delícias de muitos e a encher as carteiras dos mais teimosos.

Segundo dados da Santa Casa, o período áureo do Totobola coincidiu com as décadas que se sucederam ao seu lançamento. Mas foi em 1983 que foi alcançado o maior volume de apostas, num total de 853 milhões de euros.

«Contudo, o lançamento do Totoloto em 1985 desviou muitos apostadores para este novo jogo, tendo o Totobola registado em 1986 uma quebra de 23% no volume de apostas, que se foi acentuando nas décadas seguintes», revela a Santa Casa.

Aliás, o lançamento de novos jogos foi fazendo com que o Totobola perdesse quota de mercado e apostadores, principalmente com a chegada do irmão Placard.

A concorrência magoou mas não matou e, este ano, a tão esperada reviravolta está a acontecer. «Estamos a assistir a um renascimento do jogo com a recuperação do volume de apostas para níveis superiores aos registados em 2018, o que vem demonstrar que o Totobola consegue reinventar-se, sobrevivendo a ciclos menos positivos da sua longa história e permanecendo como uma marca identitária dos Jogos Santa Casa», explica à Luz a Santa Casa.

No que diz respeito ao público, o amor por este jogo é demonstrado principalmente por apostadores do sexo masculino (cerca de 70%) e maior incidência na faixas etárias de 55 ou mais anos (49%). Mas atenção: os mais jovens também parecem gostar até porque a faixa etária dos 18 anos e 44 anos regista 34% dos apostadores.

Foi em 2011 que foi atribuído o maior prémio individual, no valor de 783.723 euros a uma aposta registada em Lisboa. Mas em 2016 foi atribuído o maior jackpot de sempre do Totobola, no valor total de 1.074.797,46 euros e que foi dividido por 111 apostadores.

A subida dos prémios

Para cativar ainda mais público, o jogo anunciou recentemente várias alterações que vão permitir aumentar a percentagem para prémios e o reajustamento das percentagens de cada uma das quatro categorias de prémios deste jogo.

«Com as referidas alterações que incluem uma atualização do preço da aposta, serão melhorados os prémios na generalidade e valorizados os ciclos de jackpot do jogo, potenciando o seu crescimento», refere a Santa Casa, acrescentando que «sendo os prémios a alavanca para estimular a aposta, melhorar os seus valores vai ter certamente um efeito positivo no aumento da base de apostadores, que é o objetivo para uma maior sustentabilidade do jogo».

Ao longo dos anos o Totobola foi crescendo e reinventando-se. Em 1961, quando foi lançado, o modelo do Totobola tinha por base 13 jogos e prémio aos 13 e 12 resultados certos. E funcionou bem assim até 1984, quando foi introduzido um 3º prémio (11 resultados certos) e o jackpot.

14 anos mais tarde foi introduzido um 14º jogo, diminuindo as probabilidades de acerto. O objetivo era ter ciclos mais longos de jackpot e um prémio mais aliciante.

Em 2004, o Totobola regressa à fórmula original de 13 jogos base 1X2 e é criado um 14º jogo, o Super 14, com prognósticos no número de golos e, 13 anos depois, em 2017, foram introduzidos os jogos cancelados, eliminando-se os jogos de reserva e o resultado por sorteio, que se utilizavam, respetivamente, quando um jogo era antecipado relativamente ao fecho das apostas ou era adiado para além da data do concurso. Em simultâneo, procede-se a uma alteração Super 14, passando o prognóstico a ser realizado com a utilização de 1X2.

Curiosidades

1.º concurso

0 1º concurso, realizado a 24 de setembro de 1961, teve 648.891 apostas registadas e uma receita de 973.336$50, equivalente a €4.854,98, que a preços de 2019 representariam €365.531,44.

1.º prémio

Neste 1º concurso houve um único premiado com o 1º prémio que recebeu 223.867$40, equivalente a €1.116,65, que a preços de 2019 representariam €84.072,58

Total de 1.ºs prémios

Entre 1961 e 2020 foram atribuídos 562.852 primeiros prémios (inclui desde 2004 o Super 14), num total de 132,1 milhões de euros (nota: os valores estão a preços correntes).

Apostadores premiados

Entre 2007 e 2020, em todas as categorias de prémios foram registados 1.789.011 apostadores premiados que no total receberam 75,7 milhões de euros (nota: os valores estão a preços correntes)

Bairro do Totobola

Em outubro de 1965, uma sociedade de 22 apostadores residentes no Mucifal (Sintra) jogou no Totobola e foram contemplados com um 1º prémio de 2.200 contos, o equivalente hoje a 760 mil euros. Com o valor do prémio construíram as suas casas e batizaram a zona como “Bairro do Totobola” que ainda hoje existe.

Totocola

Em 1962, é colocada à venda uma bebida, a “TOTOCOLA”, que oferecia 2 apostas no Totobola a quem encontrasse escrito “2 apostas” no verso da cápsula.

Carris

Em 1967, a Carris tinha na lateral superior dos autocarros verdes de 2 andares um cartaz com publicidade ao Totobola. Será o primórdio das atuais laterais de autocarro.