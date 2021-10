Aterro em contraciclo

O vulcão em erupção na Ilha de La Palma, nas Canárias, que a alargou uns bons hectares, com a sua lava a subir no mar, está em perfeito contraciclo com a realidade, em que velhos aterros estão a ser comidos pelo mar.

Ainda há pouco tempo, o ministro do Ambiente deu dados sobre a quantidade de hectares que, em todo o país, o mar estava a retomar em Portugal.

O que nos deve fazer temer por todos os aterros, lembrando-nos especialmente de Lisboa (com os aterros da 24 de Julho) e de S. Martinho do Porto (onde, quando as águas iriam até Alfeizerão, terá estado escondida numa Baía bastante mais profunda toda a esquadra que D. Sebastião levou para Alcácer Quibir). De qualquer modo, a avaliar pela altura da velha alfândega, este caso deve ser menos grave, embora hoje em dia não me atrevesse a comprar ali uma casa perto da Baía.