J. Lo não acompanhou Ben Affleck a evento porque não "suporta" George Clooney

A ausência de Jennifer Lopez na apresentação do filme The Tender Bar, protagonizado pelo namorado Ben Affleck, não passou despercebida e, segundo fonte próxima da cantora, tal deve-se ao facto de J. Lo não “suportar” George Clooney, realizador do filme.

De acordo com a notícia avançada pelo The Sun, o atrito entre Jennifer Lopez e Clooney é de longa data. Tudo terá começado em 1998, quando ambos contracenaram juntos no filme Romance Perigoso. Os dois não se entendem desde então e a atriz preferiu que o namorado estivesse sozinho na passadeira vermelha do evento.

“A Jen não se dava bem com o George Clooney quando fizeram o Romance Perigoso juntos. Eles não se suportavam um ao outro. É engraçado que o novo filme de Ben seja com o George e não é coincidência que a Jen não tenha sido fotografada na passadeira vermelha com ele, que posou com George e a sua esposa Amal”, disse a fonte, que defendeu que “é preciso uma reconciliação”.

Sublinhe-se que os rumores de que os atores não teriam uma boa relação já tinham surgido antes, embora nenhum dos dois se tenha pronunciado sobre o assunto. Em 2020, numa entrevista, Clooney foi questionado sobre o trabalho de Lopez no filme de 1998 e limitou-se a dizer que a atriz foi a escolha certa para o papel de Karen Sisco.

Já J.Lo foi incitada, no programa The Daily Show, a comentar o beijo que deu a Clooney em frente às câmaras. Contudo, a também cantora mostrou-se pouco entusiasmada e não deu azo ao tema.”Ele foi ok”, disse.

The Tender Bar deverá estrear em dezembro desde ano.