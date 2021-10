Nuno Melo vai mesmo avançar com candidatura à liderança do CDS-PP

Nuno Melo irá apresentar a sua candidatura à liderança do CDS-PP este sábado, no Porto.

De acordo com a informação avançada por fonte próxima do eurodeputado à agência Lusa, a apresentação irá decorrer no salão árabe do Palácio da Bolsa, no Porto, a partir das 15h00.

É de realçar que o centrista já tinha recorrido às redes sociais, na passada sexta-feira, para referir que dentro de alguns dias iria anunciar uma decisão sobre a candidatura à liderança do partido.

Recorde-se que Nuno Melo é um dos nomes conhecido por apontar críticas à direção de Francisco Rodrigues dos Santos, que já anunciou que se irá recandidatar.