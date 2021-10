Bilionário norte-americano começa a namorar influencer e entra com pedido de divórcio sem avisar esposa

O diálogo pode não ser o forte do bilionário norte-americano John Paulson, que está a dar que falar por notícias menos boas. O empresário, de 65 anos, que tem uma fortuna avaliada em mais de quatro mil milhões de dólares, começou a namorar com a influencer da área fitness, de 33 anos, Alina de Almeida, e entrou com um pedido de divórcio na justiça sem avisar a mulher, Jenny Paulson, que descobriu tudo através da imprensa.

Segundo a notícia avançada pelo Page Six, que cita fonte próxima do casal, Jenny Paulson, de 50 anos, ficou “arrasada” quando soube que o marido entrou com os papéis do divórcio num tribunal do condado de Suffolk sem a informar.

“O John não lhe contou”, disse uma fonte. “Ela não tinha ideia de que ele estava a planear o divórcio. Só descobriu que ele havia entrado com o pedido quando o Page Six publicou a história deles - ela nunca imaginou que isto iria acontecer”, acrescentou.

Mas a situação viria a piorar. Depois de noticiar o pedido de divórcio, o site norte-americano deu a conhecer o novo amor de John Paulson, não só ao mundo, como também à mulher do bilionário.

“A Jenny não sabia nada sobre a Alina até que o artigo foi publicado com a foto dela”, disse a fonte. “Ele tornou isto tão humilhante por causa da velocidade inconveniente com que arranjou uma namorada e pediu o divórcio (…) sem aviso prévio. É impróprio e desrespeitoso que ele não tenha esperado", considerou.

A mesma fonte revelou que o casamento de John e Jenny não vivia os melhores dias, mas que estes “estavam a trabalhar” na relação, tendo ambos passado férias recentemente com as filhas e viajado, em agosto, para a Áustria.

Outra fonte terá indicado ao Page Six que o norte-americano decidiu retirar a ação de divórcio que colocou na justiça, para que ambos possam negociar o fim do matrimónio de mais de 20 anos fora do tribunal e longe da imprensa. O Page Six tentou contactar William Zabel, advogado de John Paulson, que não quis tecer comentários sobre o assunto.

Já Jenny Paulson está a ser representada por Robert S. Cohen, que recentemente ajudou Melinda Gates na separação de Bill Gates.

John Paulson está a viver com a nova namorada num apartamento em Midtown.