Preço do petróleo da OPEP supera os 80 dólares pela primeira vez desde 2018

O preço do petróleo da OPEP superou a marca dos 80 dólares pela primeira vez desde 2018, depois de a organização petrolífera e os seus aliados terem acordado manter inalterado o plano em vigor de aumentar gradual e moderadamente o fornecimento de petróleo.

O barril utilizado como referência pela OPEP foi negociado a 80,43 dólares na terça-feira, o que representou um aumento de 2,8% face ao dia anterior. Anteriomente, o valor mais alto tinha sido atingido a 10 de outubro de 2018.

Este preço diário de terça-feira duplicou o registado há um ano (39,07 dólares) e subiu o seu valor médio para 67,01 dólares desde o início de 2021, recuperando assim não só do mergulho de 2020, que deixou a média daquele ano em 41,47 dólares, mas também já ultrapassando os 64,04 dólares que foi a média em todo o ano de 2019.

Na segunda-feira, os 23 países membros da aliança conhecida como “OPEP+” confirmaram que em novembro acrescentarão apenas 400 mil barris por dia de petróleo ao mercado, como já tinham acordado em julho.

Com isto, os preços da gasolina reagiram imediatamente com fortes subidas e continuaram a tendência ascendente, com o petróleo Brent a exceder 83 dólares por barril esta manhã.