Amazon está a trabalhar em frigorífico inteligente

De acordo com uma notícia avançada pela Business Insider, a Amazon poderá estar a trabalhar num frigorífico “inteligente”, capaz de saber quais os itens disponíveis no interior do equipamento e os hábitos de consumo do seu dono, podendo assim prever o que este vai querer e agilizar entregas de produtos e até de sugerir receitas com base nos produtos existentes.

Apesar de ainda não ser oficial, é também esperado que a assistente digital Alexa esteja incluída no equipamento e que o mesmo possa ser comandado por voz.

Acredita-se que a Amazon não vá produzir o equipamento em si, mas sim colaborar com um fabricante deste tipo de produtos para lançar o equipamento no mercado.