Jason Momoa fala sobre dinâmica familiar: "Morro de medo da minha mulher"

Jason Momoa confessou que é a sua esposa, Lisa Bonet, quem toma as rédeas de casa. Numa entrevista à revista Men’s Health, o ator falou sobre a sua relação e as dinâmicas da família, admitindo que tem muito a aprender com a mulher.

“Eu posso parecer forte e durão, mas não sou nada disso. Não sou nada como o Khal Drogo”, disse Momoa, referindo-se à sua personagem na série ‘Game of Thrones’. “Eu não sou rei nem da minha própria casa! Eu morro de medo da minha mulher”, brincou.

“A minha esposa é muito sofisticada e inteligente e [os nossos filhos] são tipo animais que precisam de ser um pouco mais treinados. Eu sou um trabalho em progresso e tenho tentado melhorar um pouco como pai e marido”, acrescentou o ator.

Momoa está numa relação com a atriz e cantora Lisa Bonet desde 2005. A primeira filha de ambos, Lola, nasceu em 2007 e em 2008 deram as boas-vindas a um rapaz, Nakoa. O casamento viria a acontecer em 2017. Sublinhe-se que Lisa também é mãe de Zoe Kravitz, de 32 anos, do seu casamento anterior com Lenny Kravitz.