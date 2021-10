Paul McCartney esconde plantações de canábis para que adolescentes não as roubem

Na sua quinta no sudeste da Inglaterra, o cantor Paul McCartney cultiva canábis, mas tem de o fazer de uma forma clandestina para que adolescentes não o assaltem.





O músico Paul McCartney, eterno baixista e vocalista dos Beatles, revelou que tem necessidade de esconder as suas plantações de canábis no seu terreno em Peasmarsh, sudeste da Inglaterra, para que os adolescentes não as roubem.

"Gosto de cultivar coisas como trigo-vermelho, centeio e pêras," disse o músico em entrevista ao Daily Mirror. O ex-Beatle continuou: "Começámos a cultivar canábis e o engraçado é que o governo impõe que se o fizeres, tens de fazê-lo num local escondido para que adolescentes não tenham acesso”.

O músico de 79 anos planta cânhamo: uma variedade de planta com flor pertencente à família Cannabaceae conhecida por conter baixo teor de THC (Tetra-hidrocanabinol) e que é usualmente usada para produção de medicamentos, óleos, cosméticos, tintas e até mesmo roupas e detergentes.

McCartney explicou ainda que as plantações são 100% orgânicas. "É tudo orgânico. Tornei-me num orgânico há mais de 20 anos," afirmou.

"Quando comprei o terreno, havia alguns campos onde os rapazes da quinta me diziam que não havia vida, porque tudo o que os antigos proprietários fizeram foi colocar pesticidas e, em seguida, colocar fertilizante. Foi aí que eu pensei em tornar tudo orgânico”, contou o artista.

Questionado na conversa se ainda utilizava a planta, o cantor negou-o: “A verdade é que eu não quero servir de mau exemplo para os meus filhos e netos", respondeu.