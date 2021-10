Terceira dose da vacina contra a covid-19 vai ser dada em centros de vacinação e centros de saúde

O secretário de Estado e Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, revelou, esta quarta-feira, que a terceira dose da vacina contra a covid-19 vai ser administrada em centros de saúde e de vacinação.

Segundo o governante, cerca de 339 postos de vacinação – de menor dimensão e que vacinavam 200 a 300 pessoas por dia – vão continuar em funcionamento.

Recorde-se que Lacerda Sales anunciou, na segunda-feira, que vacinação de idosos com a terceira dose começaria no próximo dia 11 de outubro. Não há ainda uma norma sobre esta “dose de reforço”, mas o secretário de Estado diz que as autoridades estão a “afinar” o mecanismo porque “há sempre ajustes técnicos a fazer”.

“O que é importante perceber é que a EMA diz que a dose de reforço é benéfica, eficaz e segura”, disse em declarações aos jornalistas, apelando a que as pessoas com mais de 65 anos se vacinem com a terceira dose, uma vez que há "efetivamente segurança".