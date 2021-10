O actual comandante supremo das Forças Armadas, é o tal Presidente da República um tanto traquinas (como diz Balsemão nas suas Memórias), que eu acredito nas notícias que o dão empenhado em deixar a presidência com um governo português mais da sua cor (alaranjada), do que a de Costa (de quem consta ser admirador e amigo, pelo menos ex-professor e bem conhecido).

Já foi clara a forma como começou por se opor ao uso de Máscaras, e a seguir, quando o Executivo de António Costa parecia fazer-lhe a vontade também sobre isso, desatou a defender o seu uso, e a declarar tencionar ser o último a deixá-las. Agora, como comandante militar, não hesitou em deixar diminuídos os militares, só para se opor à substituição do chefe de Estado Maior da Armada, indiferente aos outros efeitos da sua posição, e consciente de que estava de qualquer modo combinada para antes do tempo normal. Mas tudo isto deve acabar com alguma demissão. Porque como disse um militar que foi acarinhado pelo poder socialista, o almirante Melo Gomes, assim se "fragiliza não só o Estado democrático mas também a instituição militar".

Mas o essencial de tudo isto parece-me ser saber quem deu a notícia. Porque embora os jornais dêem agora a entender que terá partido do Gabinete militar, as iniciais sugeriam que partira do ministro. E muitos comentadores falam como se não houvesse dúvidas sobre essa matéria. Ainda me lembro dos tempos em que um antigo ministro da Defesa insuspeito nesta matéria me dizia que a sua principal função era controlar as notícias militares, porque estes funcionavam com batalhões de assessores de imprensa, enquanto o ministro só tinha um.