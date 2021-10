Vídeo mostra três pequenos ursos a brincar numa cama de rede numa cabana nos EUA

A história parece-se com a do conto infantil Caracóis Dourados, mas ao contrário, neste caso foram os ursos que vieram visitar uma casa de humanos.

A família que estava numa cabana num bosque em Gatlinburg, no estado norte-americano do Tennessee nem queria acreditar, quando no exterior viu três ursos pretos, juvenis a julgar pelo seu tamanho, a brincar na cama de rede perto do alpendre.

A divertida cena foi captada em vídeo e depois partilhada nas redes sociais. “Esta semana, tivemos o melhor entretenimento no exterior da nossa cabana em Gatlinburg!”, lê-se na legenda das imagens publicadas no Facebook por Casie Ainsworth