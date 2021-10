Daniel Craig homenageado com estrela no Passeio da Fama

O ator inglês, de 53 anos, tornou-se a 2.407.ª estrela do Passeio da Fama de Hollywood.





Daniel Craig viu o seu nome a ser gravado no Passeio da Fama de Hollywood, em Los Angeles. A 2.407.ª estrela, que pertence ao ator inglês, fica localizada na 7007 Hollywood Boulevard, em homenagem a James Bond, da saga 007, personagem que interpreta desde 2006.

A cerimónia aconteceu na quarta-feira, poucos dias antes da estreia de ‘007 Sem Tempo Para Morrer’ nos Estados Unidos, e contou com a presença dos produtores do filme, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. O ator Rami Malek, que interpretou o vilão do mais recente filme, também esteve na apresentação.

“Ao Michael Wilson e à Barbara Broccoli, agradeço-vos do fundo do meu coração, sem vocês não estaria aqui hoje”, disse o ator, de 53 anos. “Se a felicidade fosse medida pela companhia que temos, então estar aqui neste chão rodeado destas lendas faz-me um homem muito, muito feliz. Muito obrigada”, acrescentou.