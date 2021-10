Assaltante entra em banco pelo telhado mas é apanhado pela PSP

Polícia ‘prendeu-o’ dentro do edifício em Cascais, depois entraram pela porta e detiveram-no, mas entretanto foi libertado com obrigação de se apresentar em tribunal, não o fez.





A PSP deteve um homem que se encontrava a roubar um banco, na madrugada de 2 de outubro, na União de Freguesias de Carcavelos e Parede, em Cascais.

O homem foi apanhado em flagrante delito e estava no interior do banco, onde acedeu pelo telhado do edifício.

As autoridades terão sido alertadas depois de o ladrão ter acionado o alarme. Quando chegaram ao local aperceberam-se de como é que o homem tinha entrado e que ainda estaria lá dentro, taparam todas as saídas para impedir fuga e esperaram pela chegada do representante legal do banco, que entretanto tinha sido avisado, escreve o Jornal de Notícias.

O gerente abriu a porta e os polícias entraram em segurança na agência e detiveram o homem, que após ter sido identificado foi libertado com a obrigação de se apresentar no Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, perante o Ministério Público, o que não veio a acontecer.