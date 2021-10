Detido homem que assaltou estação de correios na Madeira sob ameaça de arma branca

Um homem, de 31 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na Madeira, suspeito da prática de um crime de roubo qualificado.

Segundo revela a autoridade em comunicado, esta quinta-feira, os factos ocorreram no passado dia 28 de setembro, ao início da tarde, na estação de Correios do Estreito de Câmara de Lobos. O homem entrou no espaço e, sob ameaça de uma arma branca, subtraiu uma quantia em numerário e colocou-se em fuga.

“A ocorrência foi comunicada a esta Polícia, que desenvolveu de imediato diligências visando a recolha de elementos informacionais, bem como a deteção de vestígios, que conduziram à identificação do presumível autor e culminaram na sua detenção”, indica a PJ, que destaca que “a correta preservação do local, enquanto cenário de crime, foi essencial para os rápidos resultados investigatórios obtidos”.

O detido, já referenciado pelas autoridades pela prática de outros ilícitos criminais, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.