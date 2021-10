7 de outubro 2021

Lula da Silva diz que Bolsonaro "jogou no lixo" as relações internacionais do Brasil e transformou o país num "pária internacional"

“Mesmo durante a ditadura militar, as relações do Brasil com o resto do mundo foram modernas e civilizadas. Bolsonaro jogou tudo isso no lixo", disse, acrescentando que Bolsonaro só “tem olhos para [Donald] Trump” e “hostilizou a China, Rússia, Argentina, Bolívia, Chile”.