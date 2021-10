Surfista havaiano sofre queda na praia de Peniche. Foi transportado de helicóptero para hospital

O surfista havaiano Joshua Moniz sofreu uma queda enquanto surfava na praia dos Supertubos, em Peniche, acabando por ser transportado de helicóptero para o hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Segundo o comandante dos bombeiros de Peniche, “o surfista estava a fazer surf, caiu e bateu com a cabeça no fundo”, explicou José António Rodrigues à agência Lusa.

Embora “não correr perigo de vida”, Joshua Moniz foi transportado por um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, uma vez que se suspeita que o surfista “possa ter lesões na cervical”, afirmou José António Rodrigues.

Joshua Moniz viajou para Portugal para participar na Liga Mundial de Surf, que está a decorrer na Ericeira. O surfista de 25 anos, que ocupa o 47.º lugar do ranking do circuito de qualificação, foi eliminado, no domingo, na primeira ronda da segunda etapa do Challenger Series, num ‘heat’ no qual o português Vasco Ribeiro também surfou.