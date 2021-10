Mulher detida em festa na Amadora por lançar lata a polícia

Uma mulher de 27 anos foi detida no passado domingo pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) por ser suspeita da prática de um crime contra a autoridade pública.

Segundo explica a Cometlis em comunicado, em causa está uma festa "causadora de bastante ruído", motivo pelo qual foram efetuadas diversas chamadas para a esquadra a denunciar a situação.

Chegados ao local, os agentes verificaram que, no interior do estabelecimento, estavam 50 pessoas, às quais foi solicitado que saíssem de forma ordeira, não tendo a ordem sido acatada. Nesse contexto, a suspeita insurgiu-se contra a ação policial, dirigindo-lhes injúrias e ameaçase a apelando a que "os restantes indivíduos presentes no local para que fizessem o mesmo", tendo arremessado uma lata de bebidas contra um agente, "o que motivou a sua cabal detenção".

A detida foi notificada para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca da Amadora para aplicação das medidas de coação aplicadas.