Efemérides de 8 de Outubro

1891 Foi criado há 130 anos o primeiro hospital veterinário em Lisboa.

1910 Foram promulgados há 111 anos os decretos republicanos que puseram fim aos domínios das ordens religiosas em Portugal, no âmbito da consagração do Estado laico.

1945 Foi criado há 76 anos, depois de terminada a II Guerra, o Movimento de Unidade Democrática, na assembleia do Centro Republicano Almirante Reis, em Lisboa.

1949 Deu-se há 72 anos uma tentativa de golpe contra a ditadura do Estado Novo, liderada pelo almirante Cabeçadas.

1961 O falecido futebolista Eusébio (1942-2014) estreou-se há 60 anos na seleção portuguesa e marcou um golo no jogo contra o Luxemburgo a contar para a eliminatória do Campeonato do Mundo de 1962.

1967 O guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara (n.1928), que participara activamente na Revolução cubana entre 1953-59, foi capturado há 54 anos na Bolívia, sendo rapidamente executado às escondidas.

1972 Henry Kissinger, secretário de Estado dos EUA com Nixon, e Le Duc Tho, do Vietname do Norte, chegaram a acordo sobre o fim dos combates, há 49 anos, nas conversações de Paris.

1982 O Solidariedade foi proibido há 39 anos, num estertor antidemocrático – semelhante ao que o país vive actualmente (embora agora seja sem políticas sociais).

1984 Maria Branca dos Santos (1902-92), mais conhecida por D. Branca, banqueira do povo, foi detida há 37 anos sob a acusação de burla (quando faliu o esquema de pirâmide que montara).

1998 O Prémio Nobel da Literatura foi atribuído há 23 anos ao escritor português José Saramago (1922-2010), e pela 1ª vez à Língua Portuguesa, no chamado ano de Portugal (Expo, etc.).

2020 FBI acusou há 1 ano 13 homens de conspirar para sequestrar a governadora de Michigan Gretchen Whitmer (conhecida pelas medidas anti-Covid, que tinham a oposição de Trump) e invadir o Capitólio de Michigan, no que foi considerado uma acção percursora da invasão do Capitólio nacional de Washington.