Morreu jovem baleado numa esplanada em Braga por ex-amigo

Morreu Carlos Galiano, o homem de 25 anos que foi baleado por um ex-amigo, de 23 anos, numa esplanada de Braga na madrugada da passada terça-feira. De acordo com o Jornal de Notícias, o jovem terá morrido quarta-feira no Hospital daquela cidade.

O suspeito, conhecido como "Max", ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, depois de se ter entregado à PSP de Braga, horas após o crime O ataque ocorreu num café na rua Monsenhor Airosa, no bairro do Fujacal, tendo o detido aparecido a pé, acompanhado por outro homem, e disparado várias vezes na direção da vítima, atingindo-a com dois tiros no abdómen.

A vítima estava internada desde essa noite na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital de Braga, em estado crítico.