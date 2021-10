Parlamento aprova proposta do Governo sobre uso de videovigilância pela PSP e GNR

A proposta do Governo sobre as chamadas bodycams nos uniformes das autoridades foi aprovada na generalidade, esta sexta-feira, no Parlamento.

O alargamento do âmbito da utilização das câmaras de videovigilância pelas polícias foi aprovado com os votos a favor do PS, do CDS-PP, do PAN, do Chega e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, tendo contado com os votos contra do BE, do PCP, do PEV, do Iniciativa Liberal e das deputadas do PS Isabel Moreira e Cláudia Santos.

O PSD, a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira e os deputados do Partido Socialista Bruno Aragão, Filipe Neto Brandão e Sérgio Sousa Pinto abstiveram-se na votação da proposta.