Sebastião Bugalho: "A direita para chegar ao poder tem de deixar de ser lobista"

Por Vítor Rainho e Henrique Pinto de Mesquita

Disse que o seu interesse na política era praticamente romântico. Não aceitou ser deputado. Perdeu o romantismo?

Não penso que isso tenha acontecido. Não ir para o Parlamento não significa sair da política.

O Parlamento, digamos, é o casamento da política: um momento solene, de prestígio. Como conservador, ao recusar o Parlamento, está a dizer que recusa pôr uma aliança.

Mas os solteiros também se apaixonam.

Mas no seu caso é um conservador. Ou deixou de o ser?

Entendo que seja surpreendente, para alguns até incompreensível, que um tipo que se diz institucionalista não queira servir na instituição da democracia por excelência. Mas como disse no esclarecimento que enviei ao grupo parlamentar e à Lusa, depois de dar a minha resposta ao líder parlamentar Telmo Correia, as circunstâncias políticas no CDS e profissionais minhas – estou totalmente dedicado à televisão e à escrita nos jornais – não eram compatíveis, do meu ponto de vista, com ser deputado do CDS.

Já disse que o Presidente da República gosta de si por ‘ser muito bom analista político’. Falou com o Marcelo sobre esta decisão?

O Presidente da República não me deu opinião sobre este assunto (e também não lha pedi, verdade seja dita). Parece-me que, num período de convulsão política pós-autárquicas, de pandemia, de início da aplicação dos fundos europeus, o chefe de Estado tem muito mais que fazer do que falar ao telefone com um miúdo de 25 anos.

Por que não quis ir verdadeiramente?

Como lhe dizia, não só estou empenhado com o projeto televisivo que tenho – e que está em crescimento –, como o CDS está a entrar num período de convulsão interna. Como sou independente, por respeito aos militantes, não iria tomar partido nessa disputa interna. Não fazia sentido. Se me perguntar ‘se fosse presidente do CDS, preferiria ter um crítico no Parlamento – onde ele estaria limitado pelos seus deveres de lealdade institucional –, ou preferia ter esse crítico todas as semanas na televisão com a liberdade de me criticar?’ Eu, que não faço gestão política a partir de estados d’alma, preferia que ele estivesse no Parlamento.

Põe a hipótese de entrar num novo partido?

Isso seria totalmente contraditório com a minha opção de agora. Se não fui para o Parlamento é porque não tenho interesse na vida partidária neste momento.

Neste momento...

Nunca fui militante de nada: de nenhuma juventude partidária, de nenhum partido. Sou um homem livre e vou continuar um homem livre.

Nunca vai investir na carreira política e apostará numa carreira de comentador na televisão?

Estou na praça pública desde os 19 anos. Escrevo um artigo semanal há 6 anos. Nunca fiz planos. Nunca planeei ser jornalista, nunca planeei ser político, nunca planeei ser deputado, nunca planeei renunciar a ser deputado. Lido com as circunstâncias conforme elas me chegam, portanto, o futuro a Deus pertence.

Identifica-se mais com o PSD ou o CDS?

Sou um homem de centro-direita.

O PSD atual é de centro-esquerda.

Não. O líder do PSD atual é de centro-esquerda. O partido é de centro-direita.

