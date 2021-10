Duas vezes na mesma semana. Instagram, Facebook e Whatsapp reportam problemas de acesso

Parece que os problemas com as aplicações de Mark Zuckerberg ainda não estão resolvidos. No final da tarde, desta sexta-feira, Instagram, Facebook e Whatsapp voltaram a reportar falhas de acesso.

O Instagram já admitiu “alguns problemas” através da conta oficial na rede social Twitter, indicando que está a “trabalhar o mais rapidamente possível para os resolver”.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.