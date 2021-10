Duas mulheres e um homem detidos por tráfico de estupefacientes em Aveiro

Duas mulheres e um homem, entre os 23 e os 50 anos, foram detidos por tráfico de estupefacientes, em Aveiro. O grupo geriu o negócio ilegal, ao comprar droga no Porto para comercializá-la em Aveiro.

De acordo com um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), divulgado esta sexta-feira, o trio agia “de forma organizada, adquirindo o produto estupefaciente no distrito do Porto para comercializar no concelho de Aveiro”.

Durante as diligências policiais, os militares realizaram duas bruscas domiciliárias e duas em viaturas, nas quais resultaram na apreensão de 33 doses de cocaína, 13 doses de heroína, 22 doses de haxixe, 2.223 euros em numerário, bem como diverso material relacionado com a atividade ilícita.

As duas detidas foram presentes ao Tribunal Judicial de Aveiro, onde lhes foi aplicada a medida de coação de apresentações no posto policial da respetiva área de residência. Já o detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao mesmo tribunal.