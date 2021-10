Portugal com problemas na convocatória

A Seleção Nacional volta aos relvados este sábado, com um jogo amigável frente ao Qatar, o país responsável pela organização da competição de seleções, de forma a preparar o regresso à caminhada para a qualificação para o Mundial.

Este encontro acontece num momento em que o plantel da equipa se encontra algo instável e com algumas mudanças, em comparação com o plantel contra a Hungria.

Depois do extremo Rafa Silva (Benfica) e o defesa central Domingos Duarte (Granada) terem sido dispensados da Seleção Nacional, que obrigou o selecionador Fernando Santos a convocar José Fonte (Lille), Francisco Trincão (Wolverhampton) e Rafael Leão (AC Milan), esta quarta-feira, foram necessárias fazer novas trocas na convocatória, com Raphael Guerreiro (Dortmund) e Trincão a serem obrigados a abandonar o grupo.

O jogador do Dortmund está lesionado, enquanto o extremo dos Wolves deu positivo ao teste do coronavírus. Para colmatar a ausência do defesa esquerdo, Nélson Semedo (Wolverhampton) foi chamado por Fernando Santos, não foi anunciado ninguém para substituir Trincão.

Para além destas ausências na convocatória, também o avançado Diogo Jota (Liverpool) e o médio Rúben Neves (Wolverhampton) estão em dúvida para o encontro, tendo inclusive falhado o treino de quinta-feira, assim como Nélson Semedo, mas que, entretanto, já foi reintegrado na Seleção Nacional.

Apesar destas complicações na convocatória, a turma comandada por Fernando Santos vai entrar em campo, este sábado, onde irá enfrentar o Qatar, às 20h15, havendo a oportunidade de estrear na Seleção A jogadores como o guarda-redes Diogo Costa (FC Porto), o médio Matheus Nunes (Sporting), naturalizado do Brasil, e o avançado Rafael Leão.

De volta à convocatória estão o o defesa Diogo Dalot (Manchester United) e o médio William Carvalho (Bétis).

Três dias depois deste particular, Portugal vai defrontar o Luxemburgo, às 19h45, este encontro já a contar para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.

Neste momento, Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, com menos um jogo, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e os vencedores dos 10 grupos apuram-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados seguem para os ‘play-offs’.

A fase final do Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.