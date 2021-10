Colapsa parte norte do vulcão Cumbre Vieja

O flanco norte do vulcão Cumbre Bieja, em La Palma, colapsou na tarde deste sábado, fazendo com que lava se espalhasse em várias direções e a grande velocidade, anunciou o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan).

De acordo com a diretora do Instituto Geográfico Nacional das Canárias, María José Blanco, citada pelo El País, este novo fluxo de lava “segue o seu próprio caminho”.

Já o porta-voz da comissão técnica, Miguel Ángel Morcuende, indicou que o colapso do lado norte do vulcão gerou três fluxos de lava, que se estão a mover muito rápido, um deles que gera maior preocupação e já atingiu a zona industrial de El Callejón de la Gata, que já tinha sido afetada entre 30 de setembro e 1 de outubro.

A atividade do Cumbre Vieja, que entrou em erupção a 19 de setembro, tinha aumentado na noite de sexta-feira e durante a madrugada já tinham ocorrido vários deslizamentos, que continuaram ao longo do dia de hoje.

Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed pic.twitter.com/lXMyJyPpqr