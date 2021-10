Registados mais 13 internamentos por covid-19 do que ontem

Foram registados hoje mais 499 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS). Destes, 174 dizem respeito a Lisboa e Vale do Tejo, 160 ao Norte, 84 ao Centro, 39 ao Alentejo, 34 ao Algarve, dois ao arquipélago dos Açores e dois ao da Madeira.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje, estão internadas 334 pessoas, mais 13 do que no sábado, das quais 55 em unidades de cuidados intensivos, onde não houve alterações nas últimas 24 horas.

Dos sete óbitos verificados, dois ocorreram na região de Lisboa, um no Norte, um no Centro, um no Alentejo e dois no Algarve. Até agora, 9.467 homens e 8.574 perderam a vida para a doença em território nacional.

Naquilo que diz respeito à incidência, esta situa-se nos 86,5 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 mil habitantes ao nível nacional e nos 86,7 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 mil habitantes no Continente, sendo o R(t) do primeiro de 0,92 e do segundo de 0,91.