Pergunto-me porque serão os comunistas menos racionais, ou se apenas seguirão uma velha fórmula populista para conquistarem votos, sem se importarem com a verdadeira situação económica dos seus eleitores, e sobretudo dos sindicalizados.

Pergunto-me: porquê este furor reivindicacionista. Acham que os seus eleitores são todos estúpidos, e querem apenas reivindicar, sem saberem se o Estado tem riqueza suficiente para lhes pagar?

Claro que a riqueza de um Estado nem sempre representa o bem estar da sua população. Às vezes essa riqueza é mal distribuída.

Mas o Estado não pode dar o que não tem. As boas contas são essenciais, como sabe quem já teve responsabilidades governativas. E mal das populações quando nem esses sabem. Por exemplo, a pobreza em que se viveu no tempo de Vasco Gonçalves, não se limitou a sacrificar as classes médias e médias baixas. Na verdade, sacrificou toda a gente.

Na verdade, embora possa haver quem não se lembre, era impossível qualquer pessoa arranjar um simples emprego, mesmo mal remunerado. Talvez agora Jerónimo de Sousa tenha algum receio de enfrentar as oposições internas, assim populistas, e que preferem seguir como estão a terem responsabilidades que lhes melhorem a vida.

O problema é se vale a pena esperar pelo voto deste PCP, que se dá mal de qualquer maneira (com mais ou menos realismo), para aprovar um OE. Ou mesmo com um BE, apesar de Louçã saber melhor do que eu do que falo (e manter influência no partido). Talvez nenhum dos 2 faça falta, e seja preferível ir para eleições, e tentar afastá-los de vez.