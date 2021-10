Exportações crescem 17% e importações sobem 22% em agosto

As exportações portuguesas de bens cresceram 16,6% e as importações subiram 21,9% em agosto deste ano face ao mesmo mês de 2020, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), que acrescenta que, mesmo face a agosto de 2019, as exportações cresceram 14,1% e as importações 12,3%.

Segundo o gabinete de estatística, excluindo Combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 12,8% e 16%, respetivamente. Já em comparação com agosto de 2019, registaram-se acréscimos de 11,5% nas exportações e de 7,6% nas importações.

O défice da balança comercial de bens aumentou 479 milhões de euros face ao mês homólogo de 2020 (aumentou 131 milhões de euros em relação a agosto de 2019), atingindo 1754 milhões de euros em agosto de 2021. Excluindo Combustíveis e lubrificantes, o défice atingiu 1242 milhões de euros.

Diz ainda o INE que no período acumulado de janeiro a agosto deste ano, face ao mesmo período de 2019, verificou-se um crescimento de 4,1% nas exportações (+21,5% face ao mesmo período de 2020) e um decréscimo de 2,8% nas importações (+18,1% face a 2020), “sendo de salientar os acréscimos de fornecimentos industriais (+7,6%, +26,1% em relação a 2020 nas exportações; +14,4%, +32,1% em relação a 2020 nas importações) e os decréscimos de material de transporte (-9,8%, +20,6% face a 2020 nas exportações; -32,5%, +8,6% em relação a 2020 nas importações)”.