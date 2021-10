Esperados centenas de milhares para a peregrinação de outubro em Fátima

37 grupos de peregrinos de 12 nacionalidades diferentes já estão inscritos para as comemorações no Santuário de Fátima.





Dezenas de milhares de fiéis são esperados no Santuário de Fátima para a peregrinação que se irá realizar nos dias 12 e 13 de outubro, que deverá registar uma afluência semelhante antes da pandemia de covid-19.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial de Santarém, montou uma operação em Fátima, para "garantir a segurança e a tranquilidade pública, o controlo e a fluidez rodoviária, bem como a prevenção criminal" naquela zona, segundo o comunicado divulgado.

"Esta operação, que culminará com a realização das celebrações religiosas no dia 13 de outubro, conta com diversas especialidades da Guarda, nomeadamente meios do dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública e do sistema de videovigilância", lê-se.

As celebrações, que vão ser lideradas pelo cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia, e primaz do Brasil, já contam com a inscrição de 37 grupos de peregrinos de 12 nacionalidades diferentes.