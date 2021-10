Estátua de D. Afonso Henriques fica sem espada após ter sido vandalizada

Uma das estátuas de D. Afonso Henriques em Guimarães ficou sem espada após ter sido “alvo de um ato de vandalismo”, informou esta segunda-feira o Paço dos Duques de Bragança.

"Lamentavelmente, a escultura de D. Afonso Henriques, da autoria de Soares dos Reis, foi no passado fim de semana alvo de um ato de vandalismo. Mais uma vez, a espada foi quebrada tendo sido encontrado o fragmento no jardim junto à estatua. Informamos que foi retirada a parte integral da espada, sendo agora encaminhada para restauro. Assim sendo, sem a sua espada, o Primeiro Rei encontra-se cada vez mais vulnerável. Compete a cada um de nós a sua proteção!", lê-se, através de um comunicado na sua página do Facebook.

A espada já tinha sido partida a 30 de agosto de 2014 e a 20 de fevereiro de 2020 foi retirada. Em julho do mesmo ano foi reposta.

"Para que futuramente estes atos não se repitam, pedimos a colaboração a todos na salvaguarda do Património! Preservemos o nosso anfitrião, que será sempre “O Conquistador"", diz ainda o mesmo comunicado.