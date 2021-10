Morre jovem que foi agredido à porta de discoteca no Porto

Morreu esta madrugada o jovem de 23 anos que foi agredido à porta de uma discoteca no Porto às 3h00 do passado domingo.

A agressão ocorreu na zona Passos Manuel, no centro da Invicta, e, apesar de agressão não ter envolvido armas de fogo, a Polícia Judiciária ficou encarregue de apurar os contornos do crime, que agora fica configurado como homicídio.

A vítima foi transportada na altura para o Hospital de Santo António e, de acordo com uma fonte policial, antes disso foi encontrado "inconsciente, inanimado na via pública", tendo recebido "assistência médica no local com equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)".

Diligências desenvolvidas pela PSP permitiram intercetar os dois alegados autores da agressão, ambos de nacionalidade estrangeira. Já esta segunda-feira, em declarações à agência Lusa, fonte policial detalhou que o suspeito das agressões é um jovem de 21 anos e que este está a ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC).

Apesar dos vários casos de agressão que têm sido observados na zona do Porto, as autoridades não fazem, para já, qualquer associação entre os casos.