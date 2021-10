Bugatti Bolide eleito hipercarro mais bonito do mundo

Apresentado pela primeira vez no ano passado, o Bugatti Bolide foi eleito o hipercarro mais bonito do mundo no 36º Festival Internacional Automóvel de Paris.

O prémio foi dado por um júri especializado composto por profissionais de design, tendo o Bolide deixado para trás o BAC Mono, o Gordon Murray T50 e o Mercedes AMG One.

Recorde-se que o Bugatti Bolide é limitado a 40 unidades e foi concebido para circular apenas em circuitos, tendo uma potência de 1600 cv, devido ao motor 8.0 W16 tetraturbo e sendo capaz de chegar aos 300 km/h em apenas 7,37 segundos. O preço rondará os quatro milhões de euros.