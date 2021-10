Os Problemas do Mar, da Indústria e Manutenção Naval, de Portugal e da Armada

Conhecidas as circunstâncias que envolvem as matérias em Título, atrevo-me a sugerir ao PR, AR e Governo, que se entendam e nomeiem para Presidente do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite o “ Duque de Sintra” Almirante Melo Gomes.

Pelo profundo envolvimento e conhecimento de como tudo ali começou, pelas raras qualidades de Liderança, designadamente nos meios civil e comunicacional, pelas relações privilegiadas nos meios comerciais, desportivos e “artísticos“, não só será a pessoa indicada como com a sua merecida recompensa e prebenda poderá deixar de perseguir constante e impiedosamente os seus Camaradas Ribeiro e Melo e permitir a necessária e adequada acalmia na Armada e nas Forças Armadas.

Para o ajudar poderá “arrastar” consigo o “frustrado beato” antes que este “benzido Cardinalício“ faça mais desgraça numa “Casa” que ainda não encontrou o rumo desde o início dos mandatos.

Pela República

Por Portugal