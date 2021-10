Madonna arrepende-se de ter rejeitado os papéis em Batman: Returns e Matrix

Com uma carreira única e cheia de oportunidades, a cantora Madonna disse que nem todas as suas decisões foram as mais acertadas.

A rainha do pop disse, numa entrevista ao ‘The Tonight Show’, que se arrependeu de ter recusado o papel de Catwoman no filme ‘Batman: Returns’ (1992), de Tim Burton, e também outro no ‘Matrix’ (1999).

"Há um rumor de que recusaste o papel de Catwoman no filme 'Batman' e a personagem principal de 'Showgirls'. Viste estes filmes? O que achas deles?", perguntou o apresentador Jimmy Fallon.

"Eu vi os dois. Eu… Arrependo-me de ter recusado a Catwoman. Essa ficou demais. 'Showgirls' não. Mas eu também recusei um papel em 'Matrix'. Acreditas? Eu quis morrer", respondeu a artista.

Madonna contou que, para si, o Matrix “é um dos melhores filmes de todos os tempos". "Uma partezinha pequena de mim arrepende-se apenas desse momento na minha vida", frisou.

Veja aqui uma parte da entrevista, onde a cantora revelou que irá realizar o seu filme autobiográfico.